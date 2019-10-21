شكرا لقرائتكم الأهلي يبلغ فايلر بقراره النهائي لمباراة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ مجلس ادارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالقرار النهائى بخصوص مباراة القلعة الحمراء أمام الجونة والمقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورى الممتاز هذا الموسم.

واجتمع الخطيب ومعه بعض أعضاء مجلس إدارة النادي فى منزله للاطمئنان عليه، وبعد انتهاء الجلسة تم إخطار فايلر بمصير مباراة الجونة وسفر الفريق المقرر له الواحدة ظهر غدا الثلاثاء للجونة بالتأكيد أنه لا يوجد سفر ولن يخوض الأهلي المباراة.

من جانبه أبلغ فايلر لاعبي الأهلي باستمرار التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وضرورة أن يكون الجميع فى أعلى درجات الجاهزية تحسبا لآى ظروف.

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ولا تزال الأزمة القائمة حاليا بين اتحاد الكرة واللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني من ناحية ومجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من جهة أخري لتهديد الاخير بعدم خوض أى مباراة فى الدوري اعتراضا على قرار الجبلاية بتأجيل لقاء القمة أمام الزمالك إلا أن الفريق الساحلي استأنف مرانه.

وحدد جدول مسابقة الدوري المصري العام الخامسة والنصف من مساء بعد غدا الأربعاء موعدا لمواجهة الجونة من الاهلى على ملعب الأول فى الجونة.