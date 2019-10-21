شكرا لقرائتكم بيراميدز يفوز على الإنتاج الحربى بنتيجة 3 / 2... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق بيراميدز الفوز على الإنتاج الحربى بنتيجة 3 / 2 فى مباراة مجنونة كروياً جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ بيراميدز بالضغط على الإنتاج، ونجح عبد الله السعيد فى إحراز هدف التقدم بالدقيقة 40 من عمر المباراة، بتمريرة من إيريك تراورى، ثم رد السعيد الجميل لزميله بتمرير كرة سحرية لتراروى يحرز منها الهدف الثانى فى الدقيقة 45.

وفى الشوط الثانى أحرز عبد الله السعيد الهدف الثانى له والثالث لفريقه من ضربة ثابتة على طريقة الدون كرستيانو رونالدو فى الدقيقة 66، ثم أنقلبت الطاولة وأحرز معاذ الحناوى هدف تقليص الفارق للإنتاج بالدقيقة 66 من ركلة جزاء، وفى الدقيقة 84 أحرز الإيفوارى محمد فييرا الهدف الثانى للفريق الحربى من تسديدة أوروبية.

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بهذه النتيجة احتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدورى مؤقتًا برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة رقم 6 فى المركز التاسع.

وكان الإنتاج الحربى بدأ المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: أحمد شديد، محمود البدرى، معاذ الحناوى، السيد الشبراوى، خط الوسط: أحمد مجدى، محمد بازوكا، محمد عادل، محمد فييرا، خط الهجوم: علاء سلامة ومحمد رجب.

فيما بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوى، خط الدفاع: محمد حمدى ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكرى، خط الوسط: عمر جابر ولومالا عبده وعبد الله السعيد ومحمد فتحى وإيريك تراورى، خط الهجوم: محمد فاروق.

وأصبح عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، على بعد خطوات من دخول نادى المئة هدف فى الدورى المصرى الممتاز، حيث رفعا رصيده لـ 95 هدفًا فى الدورى حتى الآن، ليفصله 5 أهداف فقط عن دخول نادى المئة، لاسيما أن اللاعب يتربع حاليًا على عرش هدافى الدورى برصيد 5 أهداف.