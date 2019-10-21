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كل ما تريد معرفته عن مباراة بيراميدز والانتاج الحربى فى الدوري المصري...

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جدة - عمرو شويل استضاف الانتاج الحربى نظيرة بيراميدز في منافسات الدوري المصري الممتاز ضمن مباريات الاسبوع الخامس من الموسم 2019-2020 اليوم الاثنين الموافق 21 اكتوبر 2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر والتى حسمها بيراميدز بنتيجة 3/2.

بث مباشر مباراة بيراميدز والانتاج الحربى فى الدوري المصري

 

نادي الانتاج الحربي مستضيف مباراة الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز اليوم الاثنين يحتل قبل المباراة بالمركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من خلال الفوز في مباريتين والخساره في مبريتين ولم يتعادل في اى مباراة وفي مباراة اليوم القوية والصعبه امام نادي بيراميدز سوف يسعي نادي الانتاج الحربي ان يحصد الفوز الثالث له في الدوري المصري والحصول على ثلاث نقاط هامه لتعزيز مكانته في جدول الدوري المصري.

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مشاهدة مباراة بيراميدز والانتاج الحربى بث مباشر

 

على الجانب الاخر اليوم دخل فريق بيراميدز ضيفا أمام نظيرة فريق الانتاج الحربي ويحتل نادي بيراميدز قبل مباراة الاسبوع الخامس اليوم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من خلال الفوز في مباريتين والتعادل في مباريتين ولم يخسر في اى مباراة وفي مباراة اليوم هو الاخر يعسي للحصول على الفوز الثالثه لتعزيز مكانته في المراكز الاولي وسوف تنقل اليوم مباراة الانتاج الحربي وبيراميدز على قناة اون سبورت الاولي.

مباراة بيراميدز والانتاج الحربى بث مباشر

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