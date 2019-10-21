شكرا لقرائتكم بيراميدز يهدي رئيس الإنتاج الحربي درعا تذكاريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدى ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز درع النادى كهدية تذكارية للواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربي على هامش مباراة الفريقين التى جمعتهما مساء اليوم الاثنين في الدوري الممتاز.

وفاز بيراميدز على مضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الخامسة للدوري الممتاز على استاد السلام ليحصد الفريق 3 نقاط غالية تضعه على قمة الدوري برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة رقم 6 فى المركز التاسع.

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كما قدم اللواء أشرف عامر درع نادى الإنتاج لممدوح عيد ورحب بالنادي في استاد السلام، مرحبنًا بمبادرة التعاون بين الناديين، وأكد المدير التنفيذى لبيراميدز خلال منح الدرع أنه سيكون هناك تعاون مستمر بين الناديين على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة.