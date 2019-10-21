شكرا لقرائتكم إدارة الفيصلي ترفض "الربا" في قضية الغنام وآل منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استغربت إدارة الفيصلي في بيان رسمي تأييد مركز التحكيم الرياضي قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم برفض غرامة التأخير المضمنة في عقد انتقال سلطان الغنام وحمد آل منصور إلى النصر لأنه من باب الربا الصريح، قائلة إن غرفة فض المنازعات مارست دور "المفتي في أمور فقهية" ليست من اختصاصها.

وانتقل ثنائي الفيصلي الغنام وآل منصور إلى النصر مطلع عام 2018 قادمين من الفيصلي قبل نهاية ذلك الموسم.

وقالت إدارة فهد المدلج في بيانها: حكمت الغرفة على هذه الحالة بأنها ربا صريح عن طريق الاجتهاد والقياس، وكان بالإمكان العودة إلى إحدى الهيئات الشرعية وعرض هذه الحالة واستخراج فتوى خاصة بها وذلك منعاً للجدل والتفسيرات والتأويلات من جهات غير متخصصة في الأحكام الفقهية، مع الإيضاح بأن عقود اللاعبين تعد أصولاً وليست سلفا أو دينا.

وزاد البيان: تأمل إدارة النادي من الجهات المعنية في القطاع الرياضي صياغة مواد وأحكام تمنع المماطلة في إعطاء الحقوق وهذا ما يربك ميزانيات الأندية ويعيق الحوكمة، مثل نادي الفيصلي الذي تعرض إلى ظروف مادية اضطر على إثرها إلى بيع عقود العديد من اللاعبين وذلك بسبب عدم التزام نادي النصر بموعد السداد المتفق عليه.