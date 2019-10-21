شكرا لقرائتكم ليغانيس ينفصل عن مدربه الأرجنتيني بيليغرينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ليغانيس الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين، إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، على أن يتولى مساعده لويس سيمبرانوس تدريب الفريق في المباراة المقبلة.

وقال ليغانيس في بيان له: "ليغانيس وماوريسيو بيليغرينو قررا بموجب اتفاق ثنائي أن يسلك كل طرف طريقا مختلفا، المدرب الأرجنتيني، الذي قاد الفريق في الموسم الماضي للبقاء في دوري الدرجة الأولى لعام إضافي، لن يقود الفريق في عطلة نهاية الأسبوع أمام مايوركا.

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وتولى بيليغرينو (48 عاماً) المهمة الفنية لليغانيس، الذي ارتدى قميصه عندما كان لاعبا في موسم 2005-2006، في الثاني من يونيو 2018، وذلك بعد رحيل المدرب السابق آسير غاريتانو الذي تعاقد آنذاك مع ريال سوسيداد.

وفي موسمه الأول مع الفريق، تمكن المدرب الأرجنتيني من قيادة ليغانيس للبقاء في دوري الأضواء بعد أن حصد معه 45 نقطة ابتعد بها عن مراكز الهبوط بفارق ثماني نقاط.

إلا أن ليغانيس هذا الموسم لم يتمكن من تحقيق أي فوز في "لا ليغا" بعد مرور تسع مراحل من المسابقة، حيث تعادل في مباراتين وخسر في سبع مباريات أخرى، وحصد نقطتين فقط.