شكرا لقرائتكم هونيس يدعم تفضيل كوفاتش لكوتينيو على حساب مولر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم تأييده لقرار نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق بإبقاء توماس مولر على مقاعد بدلاء الفريق.

وفقد مولر مكانه في التشكيل الأساسي لبايرن بعد انضمام فيليبي كوتينيو إلى صفوف الفريق، ولم يشارك منذ البداية في آخر ست مباريات للفريق.

Advertisements

وشارك مولر، لاعب المنتخب الألماني السابق، بديلا لكوتينيو في الدقائق الأخيرة من المباراة التي تعادل فيها بايرن ميونخ مع أوغسبورغ 2 - 2 يوم السبت.

وقال هونيس قبل مباراة بايرن ميونخ المقررة أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا : كان واضحا أنه إذا انضم كوتينيو، ستكون الأمور أكثر صعوبة أمام توماس.

وانتقد هوينيس حديث وسائل الإعلام بشأن وضع توماس مولر في النادي البافاري، وقال في تصريحاته للصحفيين: في كل أسبوع تواصلون القصة. أنتم تجبرون المدرب على الدفع به. وهذا أمر مخز.