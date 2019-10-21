شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الأهلى يواصل التدريبات رغم قرار عدم خوض مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران اليوم الإثنين على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المساعد، واشتمل المران على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين.

ويواصل الأهلي تحضيراته للفترة المقبلة، وحرص فايلر على تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وشهد المران حماسا كبيرا من اللاعبين، وخصص رينيه فايلر فقرة في مران الفريق اليوم للتدريب على الجانب الخططي، كما خصص فقرة للمدافعين، وركز على إيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء والحديث مع اللاعبين داخل أرض الملعب لمطالبتهم بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتحرك وبداية الهجمة.

يذكر أنه ما زالت هناك أزمة قائمة بين الأهلى واتحاد الكرة بشأن إقامة مباراة الجونة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل باستاد الجونة فى الجولة الخامسة، حيث يرفض الفريق الأحمر خوض اللقاء إلا بعد أن يخوض لقاء القمة أمام الزمالك والتى تم تأجيلها لأسباب أمنية، وهو ما يرفضه مسئولو اتحاد الكرة الذين يتمسكون بإقامة لقاء الأهلى والجونة فى موعده لانتظام المسابقة وما زال الموقف شائك بالرغم من أن اتحاد الكرة أعلن عن طاقم التحكيم الخاص باللقاء وهو سعيد حمزة



تدريب الاهلى



تدريب الاهلى

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تدريب الاهلى



تدريب الاهلى



تدريب الاهلى



تدريب الاهلى



تدريب الاهلى



تدريب الاهلى