"طقطق" يعزز تقدم المصرى بالهدف الثانى أمام إف سى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز مفتاح طقطق، لاعب فريق المصري، الهدف الثاني لفريقه في مرمي إف سي مصر، في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول من مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الأسبوع الـ 5 للدوري، لتصبح النتيجة 2/0 للمصري. بدأ فريق اف سي مصر المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: وليد توفيق. خط الدفاع: أحمد اوكا – أحمد عبد الموجود – علاء عطا – مصطفي كالوشا. خط الوسط: هشام عبد الحميد – محمود توبة – ويلسون الفيس – مصطفي سلطان. خط الهجوم: رضا الويشي – إسلام صالح. الاحتياطي: عصام ثروت – محمود شبانة – ميشيل ميلاد – رمزي خالد – مؤمن إبراهيم – محمد نصر – احمد يوسف. Advertisements فيما بدأ فريق المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي : أحمد مسعود. خط الدفاع : كريم العراقي - احمد شوشة - إسلام أبو سليمة - بهاء مجدي. خط الوسط : ايزي ايميكا - سعيد سمبوري - مفتاح طقطق - حسن علي. خط الهجوم : عماد فتحي - محمود وادي. الاحتياطي : أحمد عبد الفتاح - عمرو موسي - عمر كمال - فريد شوقي - زياد فرج - أحمد جمعة - أوستين أموتو.

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