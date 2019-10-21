شكرا لقرائتكم خبر عن رقم 5 يفصل عبد الله السعيد عن نادى المئة وينصبه هداف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، على بعد خطوات من دخول نادى المئة هدف فى الدورى المصرى الممتاز، خاصة بعدما اقترب بشدة عقب إحرازه هدفين فى شباك الإنتاج الحربى بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

هدفا السعيد فى شباك الإنتاج رفعا رصيده لـ 95 هدفًا فى الدورى حتى الآن، ليفصله 5 أهداف فقط عن دخول نادى المئة، لاسيما أن اللاعب يتربع حاليًا على عرش هدافى الدورى برصيد 5 أهداف.

ومنذ انطلاق الدوري المصري موسم 48/49 حتى الآن، دخل نادي المائة 8 لاعبين فقط، استطاعوا تسجيل أكثر من 100 هدف في البطولة المحلية.

ويحتل حسن الشاذلي صدارة الهدافين في تاريخ الدوري بعدما سجل 187 هدفًا، فيما سجل حسام حسن 168 هدفًا.

وجاء ترتيب هدافي الدوري كالتالي:

1- حسن الشاذلي (الترسانة) 187

2- حسام حسن (الأهلي-الزمالك-الترسانة-المصري) 168 هدفًا

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3- مصطفي رياض (الترسانة) 123 هدفًا

4- السيد الضظوي (المصري - الأهلي) 112 هدفًا

5- محمود الخطيب (الأهلي) 108 أهداف

6- أحمد الكأس (الأوليمبي – الزمالك - الاتحاد) 107 أهداف

7- محمد أبوتريكة (الترسانة - الأهلي) 106 أهداف

8- جمال عبد الحميد (الأهلي- الزمالك) 101 هدف