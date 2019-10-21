موقعة مانشستر يونايتد وليفربول تبلغ قيمتها أكثر من مليار جنيه استرليني









اسماء السيد - شهدت الموقعة الكبرى التي جمعت نادي مانشستر يونايتد بضيفه نادي ليفربول في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنكليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مشاركة نجوم أقدامهم من ذهب بالنظر إلى ارتفاع أسهمهم في سوق الانتقالات.

هذا وتعتبر مباراة مانشستر يونايتد وليفربول هي ثاني أغلى مباراة في بطولة الدوري الإنكليزي بعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي .

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن قيمة التشكيلة الأساسية للفريقين تصل إلى مليار و 119 مليون جنيه استرليني .

ليفربول

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يمتلك ليفربول تشكيلة أساسية اغلى من تشكيلة مانشستر يونايتد ، حيث تصل قيمتها الحالية إلى 729 مليون جنيه استرليني ، رغم أن النادي أنفق نحو 328 مليون جنيه إسترليني على التعاقدات مع بعض اللاعبين ، الذين ارتفعت اسهمهم في سوق الانتقالات بعد تألق الفريق وحصده نتائج متميزة خلال الموسمين الماضيين، حيث بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين ، نجح خلالها في إحراز اللقب مرة واحدة عام 2019 ، كما نال كأس السوبر الأوروبي ، بالإضافة إلى احتلاله المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإنكليزي ، كما حصد لاعبوه جوائز فردية محلية بواسطة المهاجمين السنغالي ساديو ماني و المصري محمد صلاح ، وأيضاً جائزة فردية قارية بواسطة مدافعه الهولندي فرجيل فان دايك.

ويعتبر صلاح و ماني الاغلى في تشكيلة ليفربول ، إذ تصل قيمة كل منهما نحو 108 ملايين جنيه إسترليني، حيث ارتفعت لأكثر من 70 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالقيمة حين استقطابهما للفريق، وذلك بعدما بصما على عروض فنية جعلتهما يشكلان أحد افضل ثنائي هجومي في العالم واقوى ثلاثي مع زميلهما البرازيلي روبيرتو فيرمينيو ، رغم أنهما لم يسجلا سوى هدف واحد في شباك مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد

على الجانب الآخر، فإن قيمة التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد تبلغ 490 مليون جنيه إسترليني ، و هي تشكيلة كلفت خزينة النادي نحو 415 مليون جنيه إسترليني ، أي ان قيمة لاعبيه لم ترتفع كثيراً نظراً لتأثرها بالنتائج المتواضعة التي سجلها الفريق في الموسم الماضي ، خاصة بعد الفشل في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا .

ويعتبر لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا اغلى لاعب في "اليونايتد" ، إذ تبلغ قيمته نحو 90 مليون جنيه إسترليني ، أي بزيادة بلغت مليون جنيه إسترليني فقط عن سعر التعاقد معه في صيف عام 2016 قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي.