ميلان مهتم بالتعاقد مع بيب غوارديولا رغم تعيينه ستيفانو بيولي

اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي بأن إدارة نادي أي سي ميلان الإيطالي مهتمة بالتعاقد مع المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا ليتولى رئاسة جهازه الفني والإشراف على إعادة بناء الفريق .
وكانت إدارة النادي اللومباردي قد عينت مؤخراً الإيطالي ستيفانو بيولي في رئاسة الجهاز الفني ، ليحل محل ماركو جيامباولو المقال من منصبه بسبب سوء النتائج.
وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية ان مهمة بيولي ستكون موقتة ، لأن مسؤولي ميلان مهتمون بالتعاقد مع غوارديولا ، حيث يرون فيه المدرب المناسب للمرحلة التي يمر بها الفريق ، والتي تتطلب إعادة بناء يعود بواسطتها "الروسونيري" إلى سكة الانتصارات و منصات التتويج.
ومما يشجع الإدارة اللومباردية على الاهتمام بغوارديولا ان عقده مع مانشستر سيتي سوف ينقضي في شهر يونيو من عام 2021 أي بعد اقل من عامين ، وقد يترك الفريق قبل ذلك في حال عجز عن تحقيق إنجاز مماثل بإحراز ثلاثية الموسم الماضي.
وكانت تقارير عديدة سبق لها ان أشارت الى إحتمالية تدريب غوارديولا لنادي يوفنتوس قبل ان يتعاقد الأخير مع الإيطالي ماوريسيو ساري ، لتجدد تأكيداتها باهتمام ميلان بالمدرب الإسباني تزامناً مع البداية الصعبة التي يمر بها مانشستر سيتي تحت إشرافه في بطولة الدوري الانكليزي ، وتخلفه بفارق ثماني نقاط عن صدارة الترتيب .
يشار الى أن غوارديولا يقضي موسمه الرابع على رأس الجهاز الفني بمانشستر سيتي ، وهو ما قد يدفعه لتغيير الاجواء مثلما حدث له مع نادي برشلونة الإسباني بعد اربعة مواسم ناجحة ثم مع بايرن ميونيخ الألماني بعد ثلاثة مواسم ، حيث يفضل الفني الإسباني خوض تحديات جديدة ، وهو ما قد يحفزه على خوض تجربة في الدوري الإيطالي الذي سبق له ان لعب فيه موسماً واحداً مع نادي بريشيا في موسم (2001-2002) تعرض خلالها للإيقاف بتهمة تعاطي منشطات محظورة قبل أن يتم تبرئته لاحقاً من هذه التهمة.
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