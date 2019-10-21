شكرا لقرائتكم خبر عن المنشطات تتواصل مع "الوكالة الدولية" لرفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسامة غنيم المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عن أن هناك محاولات تقوم بها الوكالة مع نظيرتها الدولية، لرفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى الذى تم إيقافه قبل أولمبياد البرازيل 2016، بسبب ثبوت إيجابية العينة الخاصة به قبل الموعد المحدد.

من جانبه قال أسامة غنيم إن النادي يحاول مع الوكالة الدولية "وادا"، لرفع الإيقاف عن اللاعب قبل الموعد المحدد لذلك، حتى يستطيع اللحاق ببطولة أولمبياد طوكيو 2020، حيث إنه من المقرر أن يتم رفع الإيقاف رسميًا 24 يوليو 2020.

يذكر أن إيهاب عبد الرحمن تم إيقافه عام 2016 قبل أولمبياد ريو دى جانيرو، بسبب ثبوت إيجابية العينة الخاصة به، وفشلت محاولات لحاقه بالبطولة، كما ثبت إيجابية العينة الثانية ليخضع اللاعب للعقوبة، وفى انتظار رفع الإيقاف عنه سواء بانقضاء المدة، أو بنجاح محاولات الوكالة المصرية.