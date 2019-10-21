صور.. المقاولون يستأنف تدريباته استعدادًا للجونة بعد الهزيمة من الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها أمس عقب مباراة الزمالك في الدوري والتي خسرها المقاولون بنتيجة 1 / 2. ويستعد المقاولون لمباراة الجونة التي ستقام يوم 27 من الشهر الجاري في الجولة السادسة للدوري. وعقد عماد النحاس المدير الفني اجتماع مع اللاعبين طالبهم فيها بإغلاق ملف مباراة الزمالك والتركيز في استعادة الانتصارات خاصة أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين.

تدريب المقاولون العرب

تدريب المقاولون العرب

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