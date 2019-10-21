شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر: عبد الله السعيد أفضل لاعب فى مصر.. والإنتاج فريق حماسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز عن أن عبد الله السعيد أفضل لاعب فى الدوري ومن اللاعبين الذين ينجحون فى صناعة الفارق لأي فريق يتواجد به.

حقق فريق بيراميدز الفوز على الإنتاج الحربى بنتيجة 3 / 2 فى مباراة مجنونة كرويًا جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز ، أحرز عبد الله السعيد هدفين منهما لبيراميدز وصنع هدفًا.

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تابع ديسابر فى تصريحات لقناة TIME SPORTS أن فريقه يؤدي بخطوات ثابتة ونلعب للمنافسة على الألقاب نجحنا فى تحقيق الفوز في 3 مباريات والتعادل فى اثنين وهذا جيد ولكننا نطمع فى الأفضل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الفوز على الإنتاج أمر جيد فهو فريق منظم وحماسي للغاية.

أضاف المدير الفني لبراميدز أن فريقه يضم لاعبين مميزين ويتألقون من مباراة لأخرى، ونسعى لتحقيق نتائج جيدة فى الدوري والبطولة الكونفدرالية.

يحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدورى مؤقتًا برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة رقم 6 فى المركز التاسع.