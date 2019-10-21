شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. ساسى وزيزو خارج التدريب الجماعى.. وتأهيل شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الثنائي أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسى لاعبا الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب بمقر القلعة البيضاء، ضمن الاستعدادات لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

وخضع الثنائي زيزو وساسى لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم فى مقر الزمالك، وذلك بعد المشاركة في مواجهة المقاولون العرب، حيث حرص الجهاز الفني للفريق على إراحتهم لعدم تعرضهم للإجهاد.

كما واصل محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك تدريباته العلاجية، بعد تعرضه للإصابة بالعضلة الضامة وخاض اللاعب مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية بصالة الجيمانزيوم، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل طبيب الفريق فيما يخضع محمد حسن لاعب وسط الزمالك أيضاً لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم وقام حسن بخوض فقرة تأهيلية أخرى بالجري حول الملعب تحت إشراف مدرب الأحمال وذلك ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بعد إجرائه عملية فى الركبة.

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