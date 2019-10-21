شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: استمرار اجتماع الخطيب مع الوزير ولم نتوصل لأي حل لأزمة تأجيل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن أن الاجتماع بين محمود الخطيب، رئيس النادي، بمنزله مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ما زال مستمرًا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة، حتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن.

وأصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًا يرفض خلالها خوض أي مباريات بالدوري العام، قبل مواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة.

جدد مسئولو النادي الأهلي رفضهم خوض مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الجونة في الدوري المصري.

جاء ذلك بعد المحاولات التي قام بها مسئولو الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني لإثناء النادي الأهلي، وخوض مباراته أمام الجونة للحفاظ على المسابقة.

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وكان من المفترض أن يحل الأهلي ضيفًا على الجونة، الأربعاء المقبل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وأكد مجلس الأهلي عبر موقعه الرسمي أن النادي وإداراته تحترم قرارات الجهات الأمنية، إلا أن عدم خوض المباريات جاء من أجل الحفاظ على انتظام المسابقة.