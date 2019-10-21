شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة جديدة.. خصم لاعبين من المنتخبات المتأخرة عن قيد لاعبيها بأمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابًا إلى اتحاد الكرة يخطره فيه بأنه حالة التأخر لمدة 7 أيام عن الموعد المحدد لقيد اللاعبين المشاركين فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة سيتم خصم لاعبين من القائمة.

تلقى منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب شروط ومواعيد التسجيل الخاصة باللاعبين المشاركين فى بطولة أمم أفريقيا حيث تم تحديد يوم 29 أكتوبر الجاري موعدًا نهائيًا لتسجيل اللاعبين الذين سيشاركون بالبطولة التى تنطلق يوم 8 نوفمبر وتنتهي 22 من نفس الشهر .

تضمن الخطاب أن آخر موعد لتسجيل اللاعبين البالغ عددهم 21 سيكون يوم 29 أكتوبر وفي حالة التأخر عن هذا الموعد سيتم تغريم المنتخب 5 آلاف دولار، أما في حالة التأخر أسبوع بعد الموعد المحدد فسيتم تقليص القائمة لهذا المنتخب إلى 19 لاعبًا بدلاً من 21 لاعب.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري في المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية كلاً من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

Advertisements

وتقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى التى يتواجد بها منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب باستاد القاهرة الدولى.

جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالى:

منتخب مصر الأولمبى ومالى – الساعة 7 مساءً يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

منتخب مصر الأولمبى وغانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءً باستاد القاهرة

منتخب مصر الأولمبي – الكاميرون يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءً استاد القاهرة.