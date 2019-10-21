شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي يبلغ فايلر بقراره النهائي لمباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالقرار النهائي بخصوص مباراة القلعة الحمراء أمام الجونة والمقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

ولا تزال الأزمة القائمة حاليًا بين اتحاد الكرة واللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني من ناحية ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من جهة أخرى لتهديد الأخير بعدم خوض أي مباراة فى الدوري اعتراضًا على قرار الجبلاية بتأجيل لقاء القمة أمام الزمالك إلا أن الفريق الساحلي استأنف مرانه.