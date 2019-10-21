شاهد.. جملة تكتيكية من عبد الله السعيد أمام الإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، كرة ثابتة أمام مرمى الإنتاج الحربى، بجملة تكتيكة بتمرير الكرة لمحمد حمدى، الذى لم يقُم بتمريرها مرة أخرى بشكل جيد ويهدر فرصة الهدف الأول فى الدقيقة 17 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الإنتاج الحربى كلاً من: حراسة المرمى: عامر عامر. خط الدفاع: أحمد شديد، محمود البدرى، معاذ الحناوى، السيد الشبراوى. خط الوسط: أحمد مجدى، محمد بازوكا، محمد عادل، محمد فييرا. خط الهجوم: علاء سلامة ومحمد رجب. Advertisements وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوى. خط الدفاع: محمد حمدى ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكرى. خط الوسط: عمر جابر ولومالا عبده وعبد الله السعيد ومحمد فتحى وإيريك تراورى. خط الهجوم: محمد فاروق. ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات، فاز فى 2 وتعادل فى مثلهما وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكهم 3، بينما يقع الإنتاج فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعدما لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5.

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