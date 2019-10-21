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أحمد عادل عبد المنعم جاهز للمشاركة مع المقاصة أمام دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي مصر للمقاصة، جاهزًا للمشاركة في مباراة فريقه غدًا أمام وادي دجلة ضمن مباريات الأسبوع الـ5 للدوري، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها مؤخرًا.

وأكد الدكتور أمين رفعت طبيب فريق مصر للمقاصة، أن أحمد عادل عبد المنعم شارك في التدريبات الجماعية دون الشكوى من آلام في الركبة، حيث كان يعاني من جذع في الرباط الداخلي للركبة، وأصبح جاهزًا طبيًا للمشاركة في مباراة الغد أمام وادي دجلة.

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ويغيب عن قائمة المقاصة لمباراة الغد صلاح ريكو لاعب وسط الفريق بسبب الإصابة وهي عبارة عن شد في الرباط الخارجي للركبة، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويحتل فريق المقاصة المركز الـ7 بجدول الترتيب، برصيد 6 نقاط جمعها من 4 مباريات.

 

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