شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عبد الله السعيد يحرز هدفًا على طريقة رونالدو فى شباك الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، هدفًا من ضربة ثابتة فى شباك الإنتاج الحربى، على طريقة الدون كرستيانو رونالدو، فى الدقيقة 66 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليصبح بيراميدز متقدمًا على الإنتاج بنتيجة 3/0 حتى الأن، أحرز السعيد هدفين وإيريك تراورى هدفا.

وضم تشكيل الإنتاج الحربى كلاً من: حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: أحمد شديد، محمود البدرى، معاذ الحناوى، السيد الشبراوى، خط الوسط: أحمد مجدى، محمد بازوكا، محمد عادل، محمد فييرا، خط الهجوم: علاء سلامة ومحمد رجب.

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وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوى، خط الدفاع: محمد حمدى ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكرى، خط الوسط: عمر جابر ولومالا عبده وعبد الله السعيد ومحمد فتحى وإيريك تراورى، خط الهجوم: محمد فاروق.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات، فاز فى 2 وتعادل فى مثلهما وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكهم 3، بينما يقع الإنتاج فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعدما لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5.