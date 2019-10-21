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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة السويس.. 7 أرقام لـ"المصرى ونادى أف سي مصر" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقي المصري البورسعيدي ونادى أف سي مصر والمحدد لها الثامنة مساءً على ملعب استاد الجيش بالسويس .
ويسعى الفريق البورسعيدي إلى تصحيح الأوضاع بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة فيما تعادل نادى أف سي مصر مع الجونة سلبيًا فى إطار نفس الجولة.
وتعد هذه المباراة صعبة على كل الفريقين خاصة أن كل منهما يدخل اللقاء بدافع تحقيق الفوز، كلاهما لديه معنويات منخفضة بسبب خسارة نقاط الجولة الماضية .
ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ المصرى ونادى أف سي في الدوري الممتاز بالجدول التالى :
المصرى و نادى مصر
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