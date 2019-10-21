تعرف على تشكيل مباراة المصري وأف سي مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق إف سي مصر تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام فريق المصري ضمن مباريات الأسبوع الـ5 للدوري، وجاء تشكيل أف سي مصر كالتالي: حراسة المرمى: وليد توفيق خط الدفاع: أحمد اوكا – أحمد عبد الموجود – علاء عطا – مصطفي كالوشا. خط الوسط: هشام عبد الحميد – محمود توبة – ويلسون الفيس – مصطفي سلطان. خط الهجوم: رضا الويشي – إسلام صالح. Advertisements الاحتياطي: عصام ثروت – محمود شبانة – ميشيل ميلاد – رمزي خالد – مؤمن إبراهيم – محمد نصر – احمد يوسف فيما أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري تشكيل فريقه للمباراة والذي يضم: فيما أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري تشكيل فريقه للمباراة والذي يضم: حراسة المرمى: أحمد مسعود. خط الدفاع: كريم العراقي - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - بهاء مجدي. خط الوسط: ايزي ايميكا - سعيد سمبوري - مفتاح طقطق - حسن علي. خط الهجوم: عماد فتحي - محمود وادي. الإحتياطي: أحمد عبد الفتاح - عمرو موسي - عمر كمال - فريد شوقي - زياد فرج - أحمد جمعة - اوستين اموتو.

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