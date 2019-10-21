أزمة الدوري.. الأهلي يكشف تطورات اجتماع الخطيب مع وزير الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد النادي الأهلي، أن اجتماع رئيسه محمود الخطيب، مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ما زال مستمرًا، في ظل عدم التوصل لحل لأزمة مباراة الفريق أمام الجونة.

ووفقُا لما ذكره الأهلي عبر موقعه الرسمي، فإن اجتماع وزير الرياضة مع الخطيب في منزل الأخير ما زال مستمر بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي.

وأوضح الأهلي أن موقف مباراة الفريق مع الجونة لم يتضح حتى الآن، في ظل عدم التوصل لأي حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن.

ويعقد الخطيب وصبحي جلسة حاليًا بحضور أعضاء مجلس إدارة الأهلي لبحث أزمة مباراة الفريق أمام الجونة والتي من المقرر لها أن تقام يوم الأربعاء القادم بالدوري المصري.