ديسابر يعلق على هدف الإنتاج الحربي.. ويصف السعيد بـ"الأفضل" في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته بتجاوز عقبة الإنتاج الحربي رغم صعوبتها، ومواصلة مسيرة الفوز للفريق.

وحقق نادي بيراميدز فوزًا صعبًا على حساب الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لاثنين، مساء اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 11 في صدارة ترتيب الدوري، في ظل خوضه مباراة أكثر من الزمالك واثنين عن الأهلي، بينما تجمد رصيد الانتاج عند ست نقاط في المرتبة التاسعة.

وقال ديسابر في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" عقب المباراة، إن مواجهة الإنتاج الحربي كانت صعبة، والفريق الخصم سجل هدفين وعاد بعدما كنا متقدمين عليهم بفارق 3 أهداف.

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وأضاف:" الإنتاج الحربي سجل الهدف الثاني له بطريقة عالمية، وحققنا الانتصار في النهاية لان الأهم هو حصد الثلاث نقاط".

وأوضح، أن فريق بيراميدز يسير حاليا في الطريق الصحيح، وهناك عدد من اللاعبين لم يشاركوا أمام الإنتاج الحربي وفضل إراحتهم لارتباط الفريق بمباراة افريقية.

وأشار إلى أن عبد الله السعيد هو أفضل لاعب حاليا بالدوري المصري، بالإضافة لكونه الأفضل كشخصية داخل مجموعة بيراميدز.

وأتم تصريحاته:" قررنا تبديل عبد الله السعيد قبل نهاية المباراة في محاولة لإراحته وخشية تعرضه للإصابة قبل مواجهة يانج افريكانز التنزاني بالكونفدرالية الإفريقية".