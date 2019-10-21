بيراميدز يصل لصدارة الدوري بفوز مثير على الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

حقق نادي بيراميدز فوزًا صعبًا على حساب الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لاثنين، مساء اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز كان قد تفوق على الانتاج بثلاثة أهداف نظيفة، إلا أن الانتاج نجح في تسجيل هدفين خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، لتزداد الإثارة قبل النهاية.

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 11 في صدارة ترتيب الدوري، في ظل خوضه مباراة أكثر من الزمالك واثنين عن الأهلي، بينما تجمد رصيد الانتاج عند ست نقاط في المرتبة التاسعة.

ملخص المباراة

نجح بيراميدز في السيطرة على الملعب بشكل كامل منذ بداية المباراة في ظل تراجع الانتاج الحربي للدفاع ومحاولة الاعتماد على الهجمات المرتدة التي لم تسفر أيًا منها عن خطورة على مرمى أحمد الشناوي.

بيراميدز نجح في تهديد مرمى الانتاج في أكثر من مناسبة عن طريق عدة كرات عرضية من ركلات ثابتة نفذها عبد الله السعيد، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن التنفيذ لتظل النتيجة سلبية حتى الدقيقة 40.

واستطاع بيراميدز أن يتقدم خلال اللقاء في الدقيقة 41 بهدف سجله عبد الله السعيد بعد تمريرة عرضية أرضية من إيريك تراوري، ليسددها صانع الألعاب بقوة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

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وكاد محمد فييرا أن يسجل هدف التعادل للانتاج في الدقيقة 44 بعدما تلقى عرضية أرضية أمام المرمى مباشرةً لكنه صوب الكرة في جسد الشناوي الذي أبعد الكرة عن شباكه.

ورد بيراميدز على هجمة فييرا بالهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد تمريرة بينية من عبد الله السعيد إلى تراوري، الذي تلاعب بالدفاع وحارس المرمى قبل أن يصوبها بسهولة في الشباك معلنًا عن ثاني الأهداف.

الدقيقة 65 جاءت بالهدف الثالث الرائع لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد، الذي صوب كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء ببراعة لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص معاذ الحناوي من تقدم بيراميدز بعدما نجح في تسجيل الهدف الأول للانتاج من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بسبب لمسة يد ضد محمد حمدي ظهير بيراميدز، في الدقيقة 80.

الأهداف الرائعة في اللقاء ما زالت مستمرة، بعدما نجح محمد فييرا في تسجيل الهدف الثاني للانتاج في الدقيقة 83 من تصويبة رائعة من أقصى الجانب الأيمن لتسكن أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وحاول الانتاج خطف هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء في ظل استحواذه الكامل على الكرة، لكنه لم يستطع الوصول إلى شباك الشناوي في ظل تماسك دفاع بيراميدز.