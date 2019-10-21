بعد اعتلاء صدارة الهدافين.. ماذا يفصل عبدالله السعيد عن نادي الـ100؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد عبدالله السعيد فريقه بيراميدز للفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائد بيراميدز نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف، ليعتلي صدارة هدافي النسخة الجارية لبطولة الدوري رافعا رصيده إلى خمسة أهداف، متفوقا على رمضان صبحي لاعب الأهلي صاحب الثلاثة أهداف.

وأحرز صاحب القميص رقم 19 الهدف الأول لبيراميدز من متابعة لتمريرة زميله إريك تراوري داخل منطقة الجزاء، قبل أن يصنع الثاني لتراوري ويختتم ثلاثية فريقه من ركلة حرة مباشرة حوّلها بطريقة رائعة في شباك عامر عامر.

وأصبح عبد الله السعيد على أعتاب نادي المائة بالدوري المصري، بعدما وصل اليوم إلى هدفه رقم 95، ليصبح أقرب لاعبي الجيل الحالي لاقتحام القائمة التاريخية، إذ يفصله خمسة أهداف فقط عن رقم 100.

وسجل السعيد 50 هدفًا في الدوري مع الأهلي الذي لعب له منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع فريقه الأول بمسيرته الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11).

وأحرز صاحب الـ34 عامًا منذ انتقاله إلى بيراميدز في يناير 2019 أربعة أهداف في الموسم الماضي (2018-19)، قبل أن يسجل هذا الموسم ثخمسة أهداف أمام إنبي (هدفين)، طنطا والإنتاج (هدفين).

ولا يزال يتبقى الكثير من المباريات هذا الموسم بعد مرور خمس جولات فقط، وهو ما قد يسمح لعبدالله الذي خاض أكثر من 300 مباراة بالدوري أن يصبح تاسع لاعب يسجل 100 هدف، ليكون كتابة تاريخ جديد للكرة المصرية مسألة وقت.

قائمة نادي المائة في الدوري المصري:

1- حسن الشاذلي - 173 هدفا.

2- حسام حسن - 168 هدفا.

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3- السيد الضظوي - 127 هدفا.

4- مصطفى رياض - 122 هدفا.

5- محمود الخطيب - 109 هدفا.

6- أحمد الكاس - 107 هدفا.

7- محمد أبو تريكة - 106 هدفا.

8- جمال عبدالحميد - 101 هدفا.

أهداف عبدالله السعيد في الدوري المصري:

- 50 هدفا مع الأهلي.

- 36 هدفا مع الإسماعيلي.

- 9* أهداف مع بيراميدز (حتى الآن).