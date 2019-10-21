مرتضى منصور يوزع 6 ملفات على أعضاء إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وزّع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مهام ومسؤوليات الملفات المختلفة على الأعضاء بعد أول اجتماع رسمي كامل العدد تم انعقاده.

وعقد المجلس مساء أمس الأحد أول اجتماع رسمي كامل العدد بعد عودة هاني زادة، عضو مجلس إدارة النادي، إلى القاهرة.

وجاءت الملفات التي منحها مرتضى منصور إلى أعضاء المجلس كالتالي:

- ملف السفريات المختلفة إلي هاني زادة.

- ملف الإشراف على جميع الأجهزة الإدارية بالزمالك إلى حمادة أنور.

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- ملف الإشراف على كرة القدم بالتنسيق بين أمير مرتضى، المشرف على الكرة، وإسماعيل يوسف.

- ملف الإشراف على الإدارات المختلفة إلى أحمد مرتضى منصور.

- ملف الإشراف على النشاط الاجتماعي إلى شريفة الفار.

- ملف الإشراف على الألعاب الفردية والجماعية -باستثناء كرة القدم- إلى أحمد عادل عبد الفتاح.

يُذكر أن فريق الكرة بالزمالك يستعد حاليا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي يوم الخميس المقبل على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.