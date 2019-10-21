فراعنة اليد يواجه البرتغال وديا استعدادا لأمم إفريقيا

يواجه منتخب مصر الوطني الأول لكرة اليد بقيادة الاسباني روبرتو جارسيا المدير الفني نظيره البرتغالي وديا يومي 24 و 26 أكتوبر الجاري بالقاهرة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 24 والتي ستقام في تونس خلال الفترة من 16 وحتى 26 يناير المقبل. للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 24 والتي ستقام في تونس خلال الفترة من 16 وحتى 26 يناير المقبل. وتقام مبارتي مصر والبرتغال على الصالة المغطاة بنادي هليوبوليس الشروق. وكانت القرعة قد اوقعت منتخب مصر في المجموعة الأولى ببطولة أمم افريقيا والتي تضم كل من :كينيا وغينيا والكونغو الديمقراطية و مصر.

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