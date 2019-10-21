استمرار اجتماع الخطيب مع وزير الرياضة .. دون التوصل لحل أزمة مباراة القمة

لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بمنزله مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة. صبحي وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة. وحتى الآن لم يتضح الموقف ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف .

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