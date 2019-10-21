لأول مرة.. مصر تشارك ببطولة العالم للألواح الواقفة SUP بالصين

يشارك منتخب مصر للألواح الواقفة SUP في بطولة العالم والمقرر انطلاقها غدا وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري بالصين. وتأتي مشاركة مصر في بطولة العالم للمرة الأولى منذ تأسيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك وبعد اعتماد لعبة الألواح الواقفة SUP ضمن أنشطة الاتحاد وذلك من اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة. المصري للكانوي والكياك وبعد اعتماد لعبة الألواح الواقفة SUP ضمن أنشطة الاتحاد وذلك من اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة. يمثل منتخب مصر كلا من اللاعبة جمانة إسماعيل واللاعب شريف خضر. جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للكانوي والكياك قام بدعوة اللاعبين المصريين للمشاركة في معسكر تدريبي دولي يضم العديد من الدول لتنمية مهاراتهم في اللعبة قبل المشاركة بالبطولة. Advertisements

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