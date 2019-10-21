بتروجت جاهز للقاء جمهورية شبين

يلتقي غدا" الثلاثاء" فريق بتروجت مع جمهورية شبين في افتتاحية مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني لكرة القدم. القسم الثاني لكرة القدم. وتكتمل صفوف الفريق حيث خلت القائمة من اى ايقاف او اصابات قبل مواجهة الجمهورية. القائمة من اى ايقاف او اصابات قبل مواجهة الجمهورية. يذكر ان بتروجت هبط مع الداخلية والنجوم لدوري القسم الثاني

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