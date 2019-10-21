بتروجت جاهز للقاء جمهورية شبين

يلتقي غدا" الثلاثاء" فريق بتروجت مع جمهورية شبين في افتتاحية مجموعة القاهرة بدوريالقسم الثاني لكرة القدم.
وتكتمل صفوف الفريق حيث خلتالقائمة من اى ايقاف او اصابات قبل مواجهة الجمهورية.
يذكر ان بتروجت هبط مع الداخلية والنجوم لدوري القسم الثاني
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