بيراميدز يتجنب ريمونتادا الإنتاج الحربي ويتصدر الدوري

حقق فريق بيراميدز فوز صعب علي نظيره الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاثنين علي استاد السلام ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز.

سجل أهداف اللقاء عبدالله السعيد هدفين وايريك تراوري وجاءت الأهداف في الدقائق 40 و 45 و 60

بينما سجل أهداف الإنتاج الحربي معاذ الحناوي ومحمد فييرا بالدقيقتين 79،83

وبتلك النتيجة يحصد بيراميدز النقطة الحادية عشر يحتل بها صدارة الدوري، بينما يتجمد رصيد الانتاج الحربي عند 6 نقاط يحتل بها المركز التاسع.

بدأ بيراميدز المباراة بشكل قوي بحثًا عن هدف مبكر، إلا أن دفاع الإنتاج الحربي كان منظم ومتماسك بشكل كبير، حتى الدقائق الأخيرة من الشوط

الأول.

وبعد لعبة مشتركة بين عبدالله السعيد وإيريك تراوري وضعته في انفراد ليعيد الكرة إلى الأول مسددا على يسار عامر عامر حارس المرمى، معلنًا عن أول الأهداف في الدقيقة 40.

وبعد دقائق كاد فريق الإنتاج الحربي يدرك التعادل بعد عرضية وتسديدة قوية في المرمى، إلا أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز تصدى ببراعة وحولها إلى ركنية.

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وقبل نهاية الشوط الأول أضاف بيراميدز الهدف الثاني بعد هجمة سريعة لعبها عبدالله السعيد بشكل رائع إلى إيريك تراوري المنفرد بالمرمى ليودعها بهدوء ليعزز تقدم فريقه.

ومع الشوط الثاني استمرت سيطرة بيراميدز على

مجريات اللعب، وسط محاولات قليلة من جانب الإنتاج الحربي.

وحصل إسلام عيسى على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، سددها عبدالله السعيد بشكل رائع معلنًا عن ثالث الأهداف بالدقيقة 60.

وظهرت المباراة تتجه نجو فوز مريح لريق بيراميدز، وبدأ ديسابر المدير الفني للفريق في إجراء بعض التبديلات لإراحة اللاعبين.

وبعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء، احتسب محمود عاشور حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الإنتاج الحربي، انبرى لتسديدها معاذ الحناوي ليودعها في المرمى معلنا عن أول الأهداف في الدقيقة 79.

ومن تمريرة من أحمد شديد قناوي استلم محمد فييرا الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها بشكل مباشر في المرمى، لتسكن شباك الحارس أحمد الشناوي في الدقيقة 83.

وشهدت الدقائق المتبقية من المباراة إثارة كبرى مع رغبة الإنتاج الحربي في إدراك التعادل، إلا أن صافرة حكم المباراة كانت أسبق في إنهاء اللقاء لصالح بيراميدز.