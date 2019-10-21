محمد إيهاب في المركز السادس بالترتيب الأولمبي رغم عدم مشاركته في بطولة العالم

احتل البطل الأولمبي محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال المركز السادس بجدول التريب الأولمبي لوزن 81 كجم، رغم عدم مشاركته في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في تايلاند وتم استبعاد منتخب مصر منها بسبب أزمة المنشطات.

وكتب إيهاب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

"الحمد لله وما توفيقى إلا بالله.. وبالرغم من عدم مشاركتى فى بطولة العالم بتايلاند لعام 2019 لأسباب لا دخل لى بها وخسارة أفضل بوينت كنت استعد لإضافته لرصيدى برحلة التأهيل الأوليمبى هذا العام .. ومن بين 112 لاعب على مستوى العالم فى