زيدان : أرغب بالبقاء مديرًا فنيًا لريال مدريد

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني عن مواجهة فريقه امام جالاتا سراي في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا من المجموعة الأولى في المواجهة التي تجمع بينهما علي ملعب ترك تيليكوم آرينا.

وقال زين الدين زيدان المدير الفني خلال الموتمر

الصحفي " بدأنا البطولة بشكل غير جيد والآن لدينا فرصة لتغيير ذلك".

وتابع حول الشائعات المرتبط برحيل عن الفريق " يزعجني ما يقال لكن كل ما أفكر به هو الفوز في لقاء الغد، وأؤكد

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إنني أريد البقاء هنا إلى الأبد".

واضاف " لكن السؤال عن استمراري في تدريب الفريق يجب توجيهه لشخص آخر".

واردف ذاكرة كرة الثدم قصيرة وتنسى ما حدث في الماضي ولكن هذه هي الحياة دائما".

واختتم " لا أشعر بالمفاجأة بأي شيء يقال عني ولكن هذه اللحظات بمثابة تحدي خاص لي ولكل اللاعبين الذين يريدون الفوز غدا".