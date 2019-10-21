سيف عيسى يقترب من أولمبياد طوكيو بعد فضية الجائزة الكبرى

اقترب سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو من التاهل الى دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 بعدما حافظ على المركز السابع في التصنيف الأولمبي برصيد 278,8 نقطة . وأحرز سيف عيسى ، الميدالية الفضية في منافسات وزن -80 كجم ببطولة الجائزة الكبرى التي اختتمت أمس بصوفيا في بلغاريا وذلك بعد خسارته المباراة النهائية أمام اللاعب الأردني صالح الشرباتي. -80 كجم ببطولة الجائزة الكبرى التي اختتمت أمس بصوفيا في بلغاريا وذلك بعد خسارته المباراة النهائية أمام اللاعب الأردني صالح الشرباتي. وحقق عيسى مشوار متميز بالبطولة حيث فاز في نصف النهائي على اللاعب البرازيلي ايكارو ميجل مارتينز. فاز في نصف النهائي على اللاعب البرازيلي ايكارو ميجل مارتينز. وصعد عيسى لنصف النهائي بعد فوزه في دور ال 8 على لاعب أمريكا توماس رحيمي بنتيجة 24-3 عدم تكافؤ. وكان عيسى تأهل لربع النهائي بعد فوزه في مباراة دور ال 16 على لاعب أمريكا جيسين ايشيدا بنتيجة 8-2.

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