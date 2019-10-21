فايلر يعقد جلسة مع طبيب الأهلي

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول جلسة منفردة مع خالد محمود، طبيب الفريق، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليومعلى ملعب التتش.
وحرص فايلر، على الحديث مع طبيب الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، والتعرفعلى معدل استجابتهم للبرامج التأهيلية؛ تمهيدا لعودتهم للمشاركة الجماعية.
ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش للتحضير للفترة المقبلة.
يذكر أن فايلر، حرص على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران.
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