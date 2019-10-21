غياب عاشور عن تدريب الأهلي بسبب الإصابة

شهد مران فريق الأهلي اليوم الاثنين غياب حسام عاشور قائد ولاعب وسط الفريق الأحمر.
وتعرض عاشور للإصابة في مران أمس الأحد ما اضطره للغياب عن مران اليوم.
وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مطولة مع لاعبي الفريق الأحمر قبل المران للحديث معهم حول المرحلة القادمة.
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