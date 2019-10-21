فايلر يعطي إدارة الأهلي الضوء الأخضر لإبقاء القادة القدمى

رحب المدير الفني للنادي الأهلي “رينيه فايلر” بفكرة تمديد عقد أقدم 4 لاعبين في صفوف الفريق حتى يونيه 2021، للاستفادة من خبراتهم في بناء فريق قادر على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن النادي منذ عام 2013.

وتنتهي عقود الرباعي “حسام عاشور وأحمد فتحي ووليد سليمان وشريف إكرامي” في يونيه 2020، وجميعهم طلبوا من مدير الكرة “سيد عبد الحفيظ” تحديد موقفهم من التجديد قبل بدء الميركاتو الشتوي المقبل.

ويمنح قانون بوسمان الرباعي المذكور، حق التفاوض مع أي فريق دون الرجوع إلى إدارة النادي الأهلي، بدءًا من يناير 2020، حيث ستتبقى ستة أشهر فقط على انتهاء عقودهم.

لكن الأهلي يرغب في الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من لاعبي الجيل القديم الذي ساهم في التتويج بدوري أبطال أفريقيا 5 مرات في الفترة من 2005 حتى 2013.

واستشار سيد عبد الحفيظ الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قبل الرد على عاشور وفتحي وسليمان وإكرامي، وحصل منه على الضوء الأخضر للمضي قدمًا نحو التمديد لهم لمدة سنة إضافية.