النصر يضغط على الاتحاد السعودي لتنفيذ مطلبه الجديد

تُمارس إدارة نادي النصر السعودي ضغوطات قوية على مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم لتنفيذ مطالبهم الخاصة بتعيين أفضل حكام أوروبا لإدارة المباريات الكبرى للفريق هذا الموسم، على أن تكون البداية من الجولة الثامنة عندما يواجه الفريق وصيفه في الموسم الماضي “الهلال” يوم الأحد المقبل.

وقالت صحيفة الرياض السعودية “النصر يُجهز نفسه لإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد السعودي للتأكيد على اختيار طاقم حكام من النخبة في أوروبا لإدارة مواجهة الفريق القادمة أمام الهلال على ملعب جامعة الملك سعود في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وسيتضمن خطاب إدارة النصر، التأكيد على جاهزية تقنية الفيديو المساعد “VAR” والغرفة الخاصة بها بكافة تفاصيلها.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز على الهلال للعودة إلى مضمار المنافسة على اللقب، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 11 نقطة، متخلفًا عن الهلال المتصدر بـ 8 نقاط واضحة.

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وحفزت إدارة النصر لاعبي الفريق على حصد المزيد من النقاط بصرف مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل لاعب بعد الفوز على الرائد.

كما كشف عضو شرف النصر الذهبي “عبد العزيز بغلف” عن رفع المكافأة المالية إلى 660 ألف ريال بعدما كانت نصف مليون ريال في حال الفوز على الهلال الأسبوع المقبل.