الحكومة السعودية تُحفز الهلال على السد بمكافآت مالية

حفزت الحكومة السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نادي الهلال على ضيفه السد القطري، قبل ساعات من مباراتهما معًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ورصدت هيئة الرياضة السعودية مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي، ما يُعادل 26.6 ألف دولار، لكل لاعب من لاعبي الهلال من أجل تحقيق التأهل إلى المباراة النهائية.

وترى هيئة الرياضة السعودية أن الفوز العريض الذي حققه الهلال على ملعب السد في مباراة الذهاب بنتيجة 4/1، لا يعني تمكن الفريق من العبور إلى المباراة النهائية.

Advertisements

ولا يزال الفريق القطري في اللعبة، ويمكنه العودة في نتيجة اللقاء لما يمتلكه من مقومات خاصة تحت قيادة فنية للأسطورة الإسبانية “تشافي هيرنانديز”، والمهاجم الجزائري المتألق “بغداد بونجاح”.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين “أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، تقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال في حال التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا”.