عاجل | الأهلي يتراجع مقابل ضمانات خاصة

تراجعت إدارة النادي الأهلي عن قرارها بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز 2020/2019 قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك، وقرر رئيس النادي “محمود الخطيب” ارسال بعثة الفريق إلى مدينة الغردقة منتصف هذا الأسبوع للعب مباراة الجولة الخامسة من الدوري أمام الجونة، والمجدول لها من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاربعاء المقبل الموافق 23 أكتوبر الجاري.

وحصلت إدارة الأهلي على ضمانات خاصة من وزير الشباب والرياضة “أشرف صبحي” قبل التراجع على قرار عدم استكمال الدوري.

ويتصدر تلك الضمانات إلتزام اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري بقيادة عمرو الجنايني على تحديد موعد رسمي لمباراة القمة خلال الساعات القليلة القادمة.

كما وُعدت إدارة الأهلي بعدم تأجيل أي مباراة في الفترة القادمة، خاصةً تلك المتعلقة بالمنافسة على المراكز الأربع الأولى.

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وكاد الأهلي يُعرض نفسه لغرامة قدرها 200 ألف جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى إعلان خسارته أمام الجونة، حيث كان يُحضر نفسه للتغيب عن حضور المباراة بإلغاء جميع الحجوزات الخاصة بفندق الإقامة بمدينة الغردقة.

لكن بعد الحصول على ضمان من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بإقامة القمة يوم 28 أكتوبر الجاري، قرر الأهلي العدول عن قراره الذي أثار الكثير من الجدل.

ويحتل الأهلي قبل مباراة الجونة، المركز الثاني برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، بينما يتصدر الزمالك برصيد 10 نقاط بعد فوزه على المقاولون العرب يوم السبت الماضي.