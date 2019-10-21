رياضة | مباراة مجنونة.. أهداف مباراة الإنتاج الحربي ضد بيراميدز (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة مجنونة.. أهداف مباراة الإنتاج الحربي ضد بيراميدز (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي بيراميدز اف سي في العودة لسكة الانتصارات من جديد بعدما حقق فوزًا مثيرًا على مضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد "السلام" في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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وتمكن بيراميدز في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنهم في أخر جولتين بالدوري حيث تعادل أمام طلائع الجيش 2-2 وسموحة بدون أهداف.