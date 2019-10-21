رياضة | خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، اللاعبين باستمرار التدريبات غدا الثلاثاء في موعدها دون تغير.

جاء ذلك، ليعلن بذلك الجهاز الفني تجاهله بشأن مباراة الجونة، حيث كان من المقرر أن يغادر الفريق إلى الغردقة غدا للدخول في معسكر مغلق، قبل المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ويخوض الفريق تدريباته بشكل طبيعي طبقا لما أبلغه فايلر للاعبين، نظرا لإصرار مجلس النادي برئاسة الخطيب على قراره بعدم خوض لقاء الجونة حتى الوقت الجاري.

"وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعا مع مجلس الأهلي"

ويعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعل مطولا مع مجلس الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من أجل الوصول إلى حل لإنهاء الأزمة المثارة في الوقت الجاري.

وكان مجلس الأهلي أصدر بيانا يؤكد خلاله احترام جميع القرارات الأمنية، إلا أنه يرفض في نفس الوقت خوض أي مباراة قبل مباراة الزمالك، بالجولة الرابعة حفاظا على نظام المسابقة.

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"الجبلاية تعلن تأجيل القمة لأجل غير مسمى أمنيا"

وأعلن مجلس الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، لأجل غير مسمى لدواعي أمنية التي حالت دون إقامتها في الوقت الحالي.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي أمام الزمالك، مساء أول أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري قبل تأجيلها.

"وزير الرياضة يضع حلول لإنهاء الأزمة"

واقترح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدة حلول على مجلس الأهلي للخروج من الأزمة، جاء على رأسها خوض مباراة الجونة في موعدها، على أن تقام مباراة القمة يوم 28 من الشهر الجاري.

وينتظر الجهاز الفني القرار النهائي، حيث أنه في حالة إقامة مباراة الجونة، سينتقل الفريق مباشرة إلى الجونة فجر غدا الثلاثاء للدخول في معسكر مغلق.

ويلتقي الأهلي الجونة، مساء الأربعاذ المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.