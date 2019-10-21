رياضة | بشرى سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة السد القطري

وجاءت مشاركة المعيوف في مران الفريق؛ بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وطبق الروماني رازفان لوشيسكو في التدريبات اليوم عددًا من الجمل التكتيكية والفنية.