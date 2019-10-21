رياضة | أبو قير يستدرج الرجاء في مواجهة مرتقبة بالقسم الثاني

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أبو قير يستدرج الرجاء في مواجهة مرتقبة بالقسم الثاني
ويسعي الجهاز الفني للرجاء والمكون من : هاني العقبي مديرا فنيا ، المعتصم سالم مدرب عام ، رضا أبو اليزيد مدرب ، وائل خليفة مدرب حراس مرمي ،عصام الفار طبيب ، محمد محروس طبيب ، سليمان سنجاري مدير إداري ، فايز أبو صندوق مشرف عام للفوز للمنافسة مبكراً على الصعود والعودة مجددا للدوري الممتاز.
وخلال فترة الإعداد واجهة نادي الرجاء أندية قوية من الدوري الممتاز والدرجة الثانية أبرزهم المصري، وبيراميدز، وسيراميكا.
يذكر قام مجلس إدارة نادي الرجاء المطروحي بقيد24لاعب بقائمة الفريق لموسم 2020/2019 والتي ضمت كل من :عمرو شعبان، وإبراهيم عيسي، ومحمد الموجي لحراسة المرمي، وسعيد أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد باستن، وإسلام جابر، وأمير صابر، وهشام صلاح، وأحمد إسماعيل، وحمد علي، وإبراهيم جمال، ومحمود قرني، وبلال جمال، وغريب ياسر، وأكثم سمير، وإبراهيم رخا، ورزق عبد الحليم، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وعزت جمال، ومحمود عبد العاطي، وإسلام جمارك، وعبد الرحمن السويسي.