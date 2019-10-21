رياضة | أبو قير يستدرج الرجاء في مواجهة مرتقبة بالقسم الثاني

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يلتقي فريق أبو قير للأسمدة، مع فريق الرجاء، في الثالثة من عصر الثلاثاء، بالجولة الأولى لمنافسات (المجموعة الثالثة) من دوري القسم الثاني.

أبو قير يستدرج الرجاء في مواجهة مرتقبة بالقسم الثاني



ويسعي الجهاز الفني للرجاء والمكون من : هاني العقبي مديرا فنيا ، المعتصم سالم مدرب عام ، رضا أبو اليزيد مدرب ، وائل خليفة مدرب حراس مرمي ،عصام الفار طبيب ، محمد محروس طبيب ، سليمان سنجاري مدير إداري ، فايز أبو صندوق مشرف عام للفوز للمنافسة مبكراً على الصعود والعودة مجددا للدوري الممتاز.