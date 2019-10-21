رياضة | تعرّف على مباريات الثلاثاء في مجموعة بحري بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على مباريات الثلاثاء في مجموعة بحري بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام مباريات الأسبوع الأول لمنافسات (مجموعة بحري) بدوري القسم الثاني، في الثالثة من عصر الثلاثاء، بإقامة 6 مواجهات هامة.

وتضم تلك المجموعة أندية، مالية كفر الزيات، المنصورة، بلدية المحلة، غزل المحلة، دكرنس، بيلا، دمنهور، فاركو، الحمام، أبو قير، الرجاء.

ويقدم الخليج 365 الرياضي مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة :

1- أبو قير مع الرجاء



يستضيف فريق أبو قير للأسمدة بقيادة علاء نوح نظيرة فريق الرجاء بقيادة هانى العقبي في مواجهة قوية في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب أبو قير للأسمدة ٠

ويقود أبو قير للأسمدة جهاز فني يضم علاء نوح مدير فني، ومحمد أبو زيد مدرب عام، ومحمد رفعت مدرب مساعد، وعبد السلام حسن مدرب حراس مرمى, وأسامة محمد طيب، وأحمد مصطفى مدلك، ومحمد نجيب إداري، وأيمن عبد القادر مدير إداري ٠

ويقود فريق الرجاء جهاز فني يضم هانى العقبي مدير فني، ومعتصم سالم مدرب عام، ورضا أبو اليزيد مدرب، ووائل خليفه مدرب حراس مرمى، وعصام الفأر طيب، ومحمد محروس اخصائي علاج طبيعي، وسليمان سنجاري مدير إداري ٠

2- المالية مع غزل المحلة



يجمع بين فريق مالية كفر الزيات الصاعد من القسم الثالث بقيادة أيمن مجدى نظيرة فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد في المباراة المرتقبة بينها على استاد مالية كفر الزيات ٠

3- الأوليمبي مع دكرنس



تشهد ملعب عز الدين يعقود بالإسكندرية، إقامة مباراة فريق الأوليمبي بقيادة أحمد الكأس، مع نظيرة فريق دكرنس الصاعد من القسم الثالث بقيادة أيمن الجمل.

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يقود فريق الأوليمبي جهاز فني يضم: أحمد الكأس مدير فني، وخالد عبدة مدرب عام، ويسري عز مدرب، وإبراهيم فرج مدرب حراس مرمى، وعبد الله فرج مخطط أحمال، وأيمن شعبان مدير كورة، وتامر النجاوى علاج طبيعي

،وتامر محمود مدير إداري، وأحمد عبد الحميد اوشه إداري ٠

ويقود فريق دكرنس جهاز فني يضم: أيمن الجمل مدير فني، وحسام عبد العال مدرب عام، وأحمد الجمل مدرب، وأحمد الدهر اوي مدرب حراس مرمى، وإبراهيم الوزير مدير إدارى ٠

4- بيلا مع فاركو



يلتقي فريق بيلا الصاعد من القسم الثالث بقيادة يأسر رضوان نظيرة فريق فاركو بقيادة أحمد عاشور في اللقاء الذي سيجمع الفريقين على ملعب كفر الشيخ ٠



يقود فريق بيلا جهاز فني يضم: ياسر رضوان مدير فني، ومصطفى أبو إسماعيل مدرب عام، وطلحه راغب مدرب، وعاطف السعيد مدرب حراس مرمى، وحمدي خليفه إداري.



ويقود فريق فاركو جهاز فني يضم: أحمد عاشور مدير فني، وهانى سامى مدرب عام، وكيمو أبو سمرة مدرب، وسمير عاشور مدرب حراس مرمى، ومجدي وهبه طيب، ومحمد حمدي علاج طبيعي، ومحمد الجزار مدلك،وعادل الفلكى مدير إدارى ٠ ويقود فريق فاركو جهاز فني يضم: أحمد عاشور مدير فني، وهانى سامى مدرب عام، وكيمو أبو سمرة مدرب، وسمير عاشور مدرب حراس مرمى، ومجدي وهبه طيب، ومحمد حمدي علاج طبيعي، ومحمد الجزار مدلك،وعادل الفلكى مدير إدارى ٠ 5- بلدية المحلة مع ألعاب دمنهور



يخوض فريق بلدية المحلة بقيادة كرم جابر مباراة قوية مع فريق ألعاب دمنهور بقيادة أحمد ساري في المباراة المرتقبة بينها على استاد بلدية المحلة ٠

يقود فريق بلدية المحلة جهاز فني يضم: كرم جابر مدير فني، وأحمد عبد الله مدرب عام، ومصطفى بدبوى مدرب، ومحمود شفيق مدرب حراس مرمى، وتامر ذو الهمة مخطط أحمال، وأحمد حسين تأهيل، وأحمد الاشقر مدير شؤون اللاعبين، وعبد الصمد خطاب مدير إدارى ٠ ويقود فريق ألعاب دمنهور جهاز فني يضم أحمد ساري مدير فني، وعلاء المنى مدرب عام، وكمال فريد مدرب، وأحمد النعناعي مدرب، وأحمد مصطفى مدرب حراس مرمى، ومحمد عبد الستار إداري، وصابر النحرواي مدير شؤون اللاعبين، ومحمد زينهم ومحمد القيم مدلكان، ونشات اباظة اخصائي علاج طبيعي ٠ 6- الحمام مع المنصورة



يحل فريق المنصورة بقيادة رضا العيسوي ضيفأ ثقيلاً على فريق الحمام بقيادة أحمد فكري الصغير في اللقاء المرتقب بينها على استاد ملعب شباب الحمام.