رياضة | مفاجأت في المرشحين للوفز بالكرة الذهبية.. ورونالدو يظهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت في المرشحين للوفز بالكرة الذهبية.. ورونالدو يظهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت صحفية "فرانس فوتبول" الفرنسية Ballon d'Or France Football 2019 اليوم الإثنين 21 أكتوبر رسميا عن قائمة الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

الكشف عن القائمة الثانية

وكشفت الصحيفة الفرنسية والتي تقدم الجائزة بشكل سنوي حتى الآن عن ثاني قائمة من اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2019 حيث يتواجد بها عشرة لاعبين فقط.

رونالدو وبنزيما يزينان القائمة الثانية للمرشحين

وشهدت القائمة الثانية من المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لموسم 2019 تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس والفرنسي كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد.

وجاءت القائمة الثانية للمرشحين كالآتي:

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس/البرتغال)

جورجينيو فينالدوم (ليفربول/هولندا)

أليسون بيكر (ليفربول/البرازيل)

كريم بنزيمة (ريال مدريد/فرنسا)

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس/هولندا)

فان دايك (ليفربول / هولندا)

بيرناردو سيلفا ( مانشستر سيتي / البرتغال)

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سون (توتنهام / كوريا الجنوبية)

روبيرتو فيرمينو (ليفربول / البرازيل).

ولازالت صحيفة فرانس فوتبول تعلن عن الأسماء الثلاثين المرشحة للفوز بالكرة الذهبية كل خمسة لاعبين في قائمة.

وجاءت القائمة الأولي على النحو التالي :-