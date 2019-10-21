رياضة | بلدية المحلة في مهمة قوية أمام دمنهور بالقسم الثاني

يفتتح أبناء بلدية المحلة مشوارهم هذا الموسم بدوري القسم الثاني، بمباراة قوية أمام فريق دمنهور ضمن منافسات المجموعة الثالثة بحري.

بلدية المحلة في مهمة قوية أمام دمنهور بالقسم الثاني

ويسعى أبناء البلدية بقيادة كرم جابر المدير الفني لحصد اول ثلاث نقاط في مشواره خلال هذا الموسم من أجل تحقيق حلم الصعود للممتاز.

وكان البلدية قد تعاقد مع ١٠ لاعبين لتدعيم الصفوف بعد الإبقاء على القوام الأساسي للفريق من الموسم الماضي وتضم كتيبة اللاعبين الجدد:

إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، ومحمد جمال ظهير أيسر الجزيرة ، وحسام زين ظهير أيمن الجونه، وأحمد وفاء لاعب وسط فاركو، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، وأحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، وإسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، ومالك بابا ديوب لاعب الشمس، بالإضافة لكريم بدير لاعب المنصورة.

ويقود الفريق فنيا كرم جابر مديرا فنيا ومعه مصطفى بديوي مدرب عام وأحمد عبدالله مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى وأحمد الأشقر مديرا لشئون اللاعبين وتامر ذو الهمة مدرب أحمال وأحمد حسين للعلاج الطبيعي ورؤوف فودة طبيب وعزت الغباري مدير إداري.

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وكان الفريق قد خاض فترة إعداد قوية تخللها معسكر بمدينة الإسماعيلية وخوض ١٣ مباراة ودية على النحو التالي : فاز في ٨ لقاءت منها على جمهورية شبين وتلا وميجا سبورت وكهرباء الاسماعيلية ومطاحن الغربية والزرقا والحامول وعرب الرمل.

وتعادل في ثلاثة مباريات مع طنطا والترسانه وبني عبيد. وهزم في مباراتين أمام الاسماعيلي، والمصري البورسعيدي.

وعقد مصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكرة خلال اليومين الماضيين جلسات وإجتماعات تحفيزية للاعبين للشد من آزرهم والوقوف معهم لتحقيق حلم مدينة المحلة وجماهير ومجلس إدارة النادي وهو الصعود للدوري الممتاز.

وكانت نتائج الفريقين الموسمين السابقين جاءت لصالح البلدية حيث فاز البلدية الموسم قبل الماضي على دمنهور بدمنهور بهدف نظيف وتغلب عليه أيضا في ملعب البلدية بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل هدفين. وفي الموسم الماضي تغلب البلدية على دمنهور بهدف نظيف وفاز البلدية على ملعبه بهدفين نظيفين ولم يحقق دمنهور الفوز على البلدية منذ عام ٢٠١٠ لتمثل البلدية عقدة كبيرة لممثل البحيرة.